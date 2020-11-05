Son dakika: Trump'tan "Oy sayımını durdurun" çağrısı! Sosyal medyadan paylaştı
Son dakika haberine ABD Başkanı Donald Trump'tan 14 saat sonra yeni açıklama geldi. Biden'ın "Tüm oylar sayılmalı" mesajının ardından Trump "SAYIMI DURDURUN" yazan bir tweet attı.
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ABD yakın tarihinin en kritik başkanlık seçimi geride kaldı. ABD seçimlerinde oy sayımları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan 14 saat sonra yeni açıklama geldi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, 'Oylamayı durdurur' dedi.
STOP THE COUNT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020
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