İstanbul'da koca dehşeti! Karısını defalarca bıçakladı

"BABASI ÖLDÜKTEN SONRA SİNİR HASTASI OLDU"

Suriye çiftin oğlu ise, "Evde babam ile annem vardı. Eve girer girmez demiş gel buraya sonra hemen saldırmış. Bıçağı arkasında saklamış. Bıçağı annemin kalbine doğru sallamış. Babasını çok seviyordu. Babası öldükten sonra sinir hastası oldu. Köydeyken de bazen böyle yapıyordu ama vurmuyordu. Suriye'den geldik biz. Sokağa çıkıp bağırıyordu" dedi.