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Ağrı'da 1 asker şehit oldu 1 asker yaralandı

'da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker oldu, 1 asker yaralandı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.10.2020 Güncelleme Tarihi: 11.10.2020
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Ağrı'da 1 asker şehit oldu 1 asker yaralandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Yaralı askerlerden biri Doğubayazıt Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesinde şehit oldu, diğeri Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

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