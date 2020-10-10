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Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı! Dağlık Karabağ'daki ateşkes başladı

Son dakika haberine göre ile , 'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkese varılması konusunda anlaşmıştı. yerel saatle 12.00'dan itibaren yürürlüğe girdi. Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyeceğini belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.10.2020 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020
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Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı! Dağlık Karabağ'daki ateşkes başladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arabuluculuğunda 10 saat süren toplantı sonrası varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. Dağlık Karabağ'daki ateşkes yerel saatle 12.00'de başladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyeceğini belirtti.

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN MOSKOVA'DA BİR ARAYA GELDİ
Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da yapılan istişare toplantısında bir araya geldi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığında 10 saatten fazla süren toplantı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak açıklamayı tek başına okudu.

Lavrov, "10 Ekim 2020'de (bugün) saat 12.00'dan itibaren insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edildi." dedi.

Ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışılacağını kaydeden Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla meselenin çözümü prensipleri temelinde, erken barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlayacağını bildirdi.

Ayrıca Lavrov, tarafların müzakere süreci formatının değişmediğini teyit ettiğini aktardı.

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