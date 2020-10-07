Son dakika: Putin ve Aliyev Dağlık Karabağ'ı görüştü

Putin ve Aliyev, Dağlık Karabağ'da çatışmalar başladıktan sonra ilk kez telefonda görüştü.

Putin, "Dağlık Karabağ'daki çatışmalar bir trajedi." dedi.

"SAVAŞI DURDURUN" ÇAĞRISI

Rusya lideri Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan'a Karabağ savaşını durdurmaları çağrısı yaptı. Rusya'nın ciddi şekilde endişe duyduğunu belirten Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la irtibatta olduğunu kaydetti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev de Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.