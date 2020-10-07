Son dakika: Putin ve Aliyev Dağlık Karabağ'ı görüştü
Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da çatışmalar başladıktan sonra ilk kez telefonda görüştü. Putin, bölgedeki çatışmaların durması çağrısında bulundu.
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"SAVAŞI DURDURUN" ÇAĞRISI
Putin ve Aliyev, Dağlık Karabağ'da çatışmalar başladıktan sonra ilk kez telefonda görüştü.
Putin, "Dağlık Karabağ'daki çatışmalar bir trajedi." dedi.
"SAVAŞI DURDURUN" ÇAĞRISI
Rusya lideri Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan'a Karabağ savaşını durdurmaları çağrısı yaptı. Rusya'nın ciddi şekilde endişe duyduğunu belirten Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la irtibatta olduğunu kaydetti. Azerbaycan lideri İlham Aliyev de Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi.