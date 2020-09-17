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Rus ordusundan flaş S-400 atağı | Ülkenin doğusuna sevk ediliyor

Rusya Savunma Bakanı , ülkenin Çin sınırındaki Doğu Askeri Bölgesi'nde bulunan iki uçaksavar füze bataryasının sistemleriyle iki uçaksavar füze bataryasının ise Buk-M1-2 sistemleriyle donatılacağını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
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Rus ordusundan flaş S-400 atağı | Ülkenin doğusuna sevk ediliyor

, Rusya Savunma Bakanlığı nezdinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Rus ordusuna bağlı Doğu Askeri Bölgesi'ndeki askeri varlıklarını güçlendireceklerini belirtti.

500 YENİ ASKERİ EKİPMAN

Yıl sonuna kadar bölgeye 500 yeni askeri ekipman sevk edileceğine işaret eden Şoygu, "Özellikle burada bulunan iki uçaksavar füze bataryası S-400 sistemleriyle, iki uçaksavar füze bataryası ise Buk-M1-2 sistemleriyle donatılacak." dedi.

RUSYA'DAN ASKERİ ÖNLEMLER

Şoygu, gelecek yıl Doğu Askeri Bölgesi'nde bulunan askeri ekipman ve altyapıya yatırımlar yapılacağını vurgulayarak, "Doğu bölgelerinde askeri-siyasi durum gergin kalmaya devam ediyor ve meydana gelen tehditleri etkisiz hale getirmek için çeşitli önlemler tasarlanıyor." diye konuştu.

Rusya'nın 5 ana askeri bölgesinden biri konumundaki Doğu Askeri Bölgesi'nin merkezi, ülkenin Çin sınırına 30 kilometre uzaklıktaki Habarovsk şehrinde bulunuyor.

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