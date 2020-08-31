Fenerbahçe - Antalyaspor (CANLI ANLATIM)

Fenerbahçe yeni sezon öncesi hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Geçtiğimiz 2 sezonda hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Teknik direktör koltuğuna Erol Bulut'u getiren sarı lacivertli ekip; Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Mauricio Lemos, Enner Valencia ve Mame Thiam gibi futbolcuları kadrosuna kattı. Antalyaspor karşısında 4. hazırlık maçına çıkan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin performansı da merak ediliyor.

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FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ: Harun, Caner, Serdar, Sadık, Gökhan, Jailson, Gustavo, Deniz, Sinan, Thiam, Frey

ANTALYASPOR'UN İLK 11'İ: Boffin, Eren, Orgill, Mukairu, Fredy, Jahovic, Ufuk, Ersan, Amilton, Hakan, Veysel

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARINDA NELER YAPTI?

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Ağustos'ta İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, bu süreçte İstanbulspor'la ilk hazırlık maçını yaptı. TFF 1. Lig ekibiyle Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşan Sarı Lacivertli ekip, mücadeleyi 4-0 kazandı.

2020/21 sezonu hazırlıklarını sürdürmek için 18 Ağustos'ta da Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki Kanarya, 10 günlük bu kamp süresinde Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'la birer hazırlık maçı yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'le 2-2, kampın son günü karşılaştığı Alanyaspor'la ise 1-1 berabere kaldı