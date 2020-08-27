27 Ağustos 2020, Perşembe
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Paris’te koronavirüs kararı! Yarından itibaren maske takmak zorunlu olacak

’nın başkenti ’te korona virüs salgınında vaka sayılarının artışa geçmesi nedeni ile yarından itibaren takmak zorunlu hale geliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.08.2020
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Paris’te koronavirüs kararı! Yarından itibaren maske takmak zorunlu olacak

Fransa'da son günlerde korona virüs vakalarında rekor artış yaşanmasının ardından yeni önlemler alındı. Başkent Paris'te korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yarın yerel saatle 08.00'den itibaren tüm bölgelerde kamuya açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Yetkililer, maske takma zorunluluğunun iki tekerlekli araç sürücüleri ve 11 yaşından büyük tüm kent sakinleri için geçerli olduğunu aktardı. Maske takmayanlara ise 135 Euro para cezası kesilecek. Geçtiğimiz günlerde ise artan Covid-19 vakaları nedeni ile Marsilya'da maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Öte yandan dün Fransa'da 5 bin 429 yeni vakanın tespit edilmesi ile son 3 ayın en yüksek vaka artışı kayıtlara geçmişti.

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