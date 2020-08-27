İşte Trump'ın en çok kullandığı kelime! Tam 250 kez ağzına doladı
ABD'li CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarını ve yazılı açıklamalarını analiz etti. Analizde, bir yıl içinde "aldatmaca" anlamına gelen "hoax" kelimesini 250 kez kullandığını açıkladı.
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CNN muhabiri Brian Stelter ve yazar Peter Pomerantsev yaptığı analiz çalışmasında, ABD Başkanı Trump'ın kendisine yönelik herhangi bir eleştiriyi tanımlamak için sürekli "aldatmaca" kelimesini kullandığını ifade etti.
Donald Trump'ın "Hoax" (aldatmaca) kelimesini sözlü ve yazılı olarak 250 kez kullandığı ifade edildi.
Brian Shelter, aldatmaca anlamına gelen "hoax" kelimesini Başkan Trump'ın silah gibi kullandığını öne sürdü.
ABD medyasınından CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarını ve yazılı açıklamalarını mercek altına aldı.
CNN muhabiri Brian Stelter ve yazar Peter Pomerantsev yaptığı analiz çalışmasında, ABD Başkanı Trump'ın kendisine yönelik herhangi bir eleştiriyi tanımlamak için sürekli "aldatmaca" kelimesini kullandığını ifade etti.
"SİLAH GİBİ KULLANIYOR"
Donald Trump'ın "Hoax" (aldatmaca) kelimesini sözlü ve yazılı olarak 250 kez kullandığı ifade edildi.
Brian Shelter, aldatmaca anlamına gelen "hoax" kelimesini Başkan Trump'ın silah gibi kullandığını öne sürdü.