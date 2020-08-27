İşte Trump'ın en çok kullandığı kelime! Tam 250 kez ağzına doladı

ABD medyasınından CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarını ve yazılı açıklamalarını mercek altına aldı.

CNN muhabiri Brian Stelter ve yazar Peter Pomerantsev yaptığı analiz çalışmasında, ABD Başkanı Trump'ın kendisine yönelik herhangi bir eleştiriyi tanımlamak için sürekli "aldatmaca" kelimesini kullandığını ifade etti.



