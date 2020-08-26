26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 70'e çıktı

Son dakika haberine göre 'ın başkenti yakınlarındaki vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Son dakika: Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 70'e çıktı

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan vilayetinde dün sabah saatlerinde başlayan aşırı yağışların sellere neden olduğunu söyledi.

Seller nedeniyle şimdiye kadar 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şehkar, 90 kişinin de yaralandığını belirtti.

Şehkar, birçok evin sular altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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