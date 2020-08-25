Latin Amerika ülkelerinde corona virüs (Covid-19) kaynaklı ölümler artıyor

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 323 artarak 7 bin 402'ye, vaka sayısı da 8 bin 713 artarak 350 bin 867'ye yükseldi.

ŞİLİ'DE VAKA SAYISI 400 BİNİ AŞTI

Şili'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 artışla 10 bin 958'e, vaka sayısı da 1417 artışla 400 bin 985'e çıktı.

Bolivya'da da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişi öldü. Böylece ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 4 bin 578'e, vaka sayısı da 999 artışla 110 bin 148'e ulaştı.