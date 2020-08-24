Son dakika: Hindistan'da bina çöktü! 90 kişi...

Hindistan'da meydana gelen bina çökmesi yürekleri ağızlara getirdi. Reuters'in haberine göre; Hindistan'ın Mumbai kentinde bir bina çöktüğü ve en az 90 kişinin enkaz altında kalmış olabileceği belirtildi.

5 KATLI BİR APARTMAN

Hindistan'ın Mumbai kentinde bir bina çöktüğü ve 50 kişinin enkaz altında kalmış olabileceği belirtildi. Enkaz altında kalan çocukların da olduğu ifade edildi. Maharaştra eyaletinde bulunan Raigad bölgesindeki Mahad kentinde 5 katlı bir apartman çöktü.

Yetkililer, apartmanın çökmesi sonucu birçok kişinin enkaz altında kaldığını düşündüklerini dile getirdi. Enkazdan çıkarılan 15 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve bir kişinin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

10 YILLIK BİNADA 40'TAN FAZLA DAİRE BULUNUYOR

Binanın 10 yıllık olduğu ve 40'tan fazla daire bulunduğu açıklanırken; binanın çöküş nedeninin henüz belirlenemediği duyuruldu. Hintli yetkililer, binanın çöktüğü sırada kaç kişinin içeride bulunduğu bilgisinin henüz belirlenemediğini açıkladı.