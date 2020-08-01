01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Taksim’deki değnekçi teröründe flaş gelişme

İstanbul ’nda cadde üzerine otomobilini park etmeye çalışan , kendisinden otopark parası isteyen değnekçiyle tartışmış, bu sırada değnekçi Kenan S. tarafından bıçaklanmıştı. Sabah Gazetesi'nden 'ın haberine göre; Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda şüpheli kıskıvrak yakalandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.08.2020
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Taksim’deki değnekçi teröründe flaş gelişme

İstanbul Beyoğlu'nda cadde üzerine otomobilini park etmeye çalışan Volkan Hacısüleymanoğlu, kendisinden otopark parası isteyen değnekçiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine değnekçi, Hacısüleymanoğlu'nu bıçaklayarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda; bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Kenan S. isimli şahıs aynı gün Beyoğlu ilçesinde sustalı olarak tabir edilen suç unsuru ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

V.A. isimli şahsın hayati tehlikesi bulunmadığı, konu ile ilgili yakalanan şüphelinin adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ / Sabah

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