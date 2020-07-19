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Azez'deki terör saldırısında 4 kişi öldü 20 kişi yaralandı

Suriye'de sivillere yönelik alçak saldırılarına devam eden , bu kez Azez'de ortaya çıktı. Türk askerinden köşe bucak kaçak PKK'lı teröristlerin Azez'deki hain saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.07.2020 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020
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Azez'deki terör saldırısında 4 kişi öldü 20 kişi yaralandı

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde, bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.

TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Kilis'in karşısında yer alan Azez'in Siccu köyünde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle çevrede hasar meydana gelirken yaralılar Azez ve Türkiye'deki hastanelere nakledildi.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak siviller zarar gördüğü için örgütün bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor.

Sabah saatlerinde Afrin ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirilen bomba infilak etmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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