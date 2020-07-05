İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 220 oldu
Koronavirüsün Avrupa'daki merkezi haline gelen İngiltere, son vaka sayısını açıkladı. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle İngiltere'de 22 kişi hayatını kaybetti. İngiltere'de virüsten ölenlerin sayısı 44 bin 220’ye yükseldi.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 220'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 220'ye çıktı.
Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 516 artarken, toplam vaka sayısı 285 bin 416 oldu.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.
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