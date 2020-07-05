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İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 220 oldu

Koronavirüsün Avrupa'daki merkezi haline gelen , son vaka sayısını açıkladı. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle İngiltere'de 22 kişi hayatını kaybetti. İngiltere'de virüsten ölenlerin sayısı 44 bin 220’ye yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.07.2020
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İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 220 oldu

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 220'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 44 bin 220'ye çıktı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 516 artarken, toplam vaka sayısı 285 bin 416 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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