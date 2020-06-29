29 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İran'dan Trump için tutuklama kararı! INTERPOL'den yardım istediler

Son dakika: İran'dan Trump için tutuklama kararı! INTERPOL'den yardım istediler

Son dakika haberine göre , 'nun en korkutucu ismi 'yi öldürmekle suçladığı lideri Trump için tutuklama kararı çıkardı ve 'den yardım istedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
ABONE OL
TRUMP İÇİN TUTUKLAMA KARARI! INTERPOL'DEN YARDIM İSTEDİLER

yargısı, Süleymani suikastıyla ilgili olarak Başkanı hakkında yakalama kararı çıkardı. İranlı yetkililerin 'e de konuyla ilgili başvuru yaptıkları ve Trump için kırmızı bülten çıkarılmasını talep ettikleri bildirildi.

AYRINTILAR GELECEK...

İran'dan ABD Başkanı Trump'a '3 Kasım' mesajı |Video İRAN'DAN ABD BAŞKANI TRUMP'A '3 KASIM' MESAJI |VİDEO
İran, ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin faturasını, Türklere kesti İRAN, ABD'NİN ÖLDÜRDÜĞÜ KASIM SÜLEYMANİ'NİN FATURASINI, TÜRKLERE KESTİ
Kasım Süleymani’nin kızından, Cuma namazında ABD’ye silahlı tehdit KASIM SÜLEYMANİ’NİN KIZINDAN, CUMA NAMAZINDA ABD’YE SİLAHLI TEHDİT
Kasım Süleymani suikastına İsrail yardım etmiş! KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTINA İSRAİL YARDIM ETMİŞ!
Kasım Süleymani'nin ölümüne ait yeni görüntüler ortaya çıktı! KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜMÜNE AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!
Donald Trump'tan Kasım Süleymani açıklaması: Korkunç bir geçmişe sahip DONALD TRUMP'TAN KASIM SÜLEYMANİ AÇIKLAMASI: KORKUNÇ BİR GEÇMİŞE SAHİP
Süleymani'nin intikamı alındı mı? Süleymani İran için neyi ifade ediyordu? SÜLEYMANİ'NİN İNTİKAMI ALINDI MI? SÜLEYMANİ İRAN İÇİN NEYİ İFADE EDİYORDU?
İran'ın saldırısındaki Süleymani detayı dikkat çekti İRAN'IN SALDIRISINDAKİ SÜLEYMANİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA