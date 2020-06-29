Son dakika: İran'dan Trump için tutuklama kararı! INTERPOL'den yardım istediler

İran yargısı, Süleymani suikastıyla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkardı. İranlı yetkililerin INTERPOL'e de konuyla ilgili başvuru yaptıkları ve Trump için kırmızı bülten çıkarılmasını talep ettikleri bildirildi.

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