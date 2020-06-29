Son dakika: İran'dan Trump için tutuklama kararı! INTERPOL'den yardım istediler
Son dakika haberine göre İran, Ortadoğu'nun en korkutucu ismi Kasım Süleymani'yi öldürmekle suçladığı ABD lideri Trump için tutuklama kararı çıkardı ve INTERPOL'den yardım istedi.
İran yargısı, Süleymani suikastıyla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump hakkında yakalama kararı çıkardı. İranlı yetkililerin INTERPOL'e de konuyla ilgili başvuru yaptıkları ve Trump için kırmızı bülten çıkarılmasını talep ettikleri bildirildi.
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