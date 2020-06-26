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İtalya'da okulların ne zaman açılacağı açıklandı

'da 4 aydır devam eden koronavirüste son durum hakkında açıklama yapıldı. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 708'e yükseldiği belirtilirken, okulların ne zaman açılacağı açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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İTALYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 34 bin 708'e yükseldi.

Ülkede 4 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

VAKA SAYILARI AÇIKLANDI

Ülkede aktif koronavirüs vaka sayısı 665'lik düşüşle 17 bin 638'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 239 bin 961'e ulaştı. Son 24 saatte 259 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 890'lık artışla 187 bin 615'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 30 artarak 34 bin 708'e yükseldi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 5 milyon 215 bin 922 test yapıldı.

İTALYA'DA OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Başbakan Giuseppe Conte ve Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, düzenledikleri ortak basın toplantısında, okulların 14 Eylül'de yoğun tedbirler altında açılacağını söyledi.

Ülkede okullar, salgının yoğun görüldüğü kuzeydeki Lombardiya, Emilia-Romagna ve Veneto bölgelerinde şubat ayında, kalan bölgelerde mart ayında tatil edilmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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