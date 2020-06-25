Son dakika: Fransa koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Koronavirüs salgını hakkında son verileri açıklayan Fransa'da ölü sayısının 30 bine yaklaştığı belirtildi. Fransa'da ayrıca yoğun bakımda bulunan hasta sayısının 78 gündür düştüğü ifade edildi.
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 752'ye çıktı.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 81 artışla 198 bin 824'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 651'i yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 141 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 224 artarak 75 bin 351'e yükseldi.
Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 78 gündür düşüyor.
Son 24 saatte 21 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı ise 29 bin 752'ye çıktı.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Trump'tan Almanya'ya 'Rusya' resti
- Miçotakis ve Macron'dan Türkiye görüşmesi
- Koronavirüsle ilgili çok çarpıcı makale!
- Ölüme terk edilen göçmenleri Türkiye kurtardı
- Kur'an-ı Kerim yakarak gündeme gelmişti! Hapis şoku
- Tuzlu su koronavirüse karşı etkili mi?
- O ülkeden karar! Yürürken telefon kullanmak yasaklandı
- Hindistan'da yıldırım düştü 83 kişi hayatını kaybetti
- İtalya'da Kovid-19 bilançosu açıklandı
- Sırbistan'da bir ilk: Başörtülü vekil meclise girdi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet takvimi: 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Sıfır araçlar ne zaman gelecek? 2020 ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır araçlarda son durum nedir?
- TOKİ Kars 2020 kura sonuçları isim listesi: TOKİ Kars Merkez 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Son dakika: Konya'da korkutan deprem! Kandilli 25 Haziran son depremler
- Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? 2020'de hangi oyunlar indirimli olacak?
- Son dakika: Çay budama paraları ne zaman ödenecek? 2020 Çay budama desteği ödemeleri ne zaman?
- Şampiyon belli oluyor! Survivor 2020 final ne zaman? Survivor finali nerede, İstanbul'da mı yapılacak?
- Son dakika: 65 yaş üstü tatile gidebilir mi? 65 yaş üstü turizm amaçlı seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?
- TOKİ Ardahan Merkez kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Ardahan 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- EBA seminer canlı izle: 25 Haziran MEB EBA İlber Ortaylı, Selçuk Bayraktar seminer konuşması nasıl izlenir?
- A101 aktüel 25 Haziran 2020 kataloğu: Perşembe kampanyaları dolu dolu! İşte indirim listesi...