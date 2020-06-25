25 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: Fransa koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Koronavirüs salgını hakkında son verileri açıklayan 'da ölü sayısının 30 bine yaklaştığı belirtildi. Fransa'da ayrıca yoğun bakımda bulunan hasta sayısının 78 gündür düştüğü ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.06.2020
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FRANSA KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 752'ye çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 81 artışla 198 bin 824'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 651'i yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 141 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 224 artarak 75 bin 351'e yükseldi.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 78 gündür düşüyor.

Son 24 saatte 21 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı ise 29 bin 752'ye çıktı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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