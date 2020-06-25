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Koronavirüsle ilgili çok çarpıcı makale! Koronavirüs 2015 yılında mı tespit edildi?

2015 yılında  Amerikan mikrobiyoloji derneğinde yayımlanan koronavirüsle ilgili çarpıcı makale, hayrete düşürüyor. Makalede 2003 yılında ortaya çıkan -CoV virüsü ile ilgili araştırmalar sırasında yarasalarda yeni bir koronavirüsün bulunduğu iddia ediliyor. 2015'te tespit edilen bu koronavirüs türünün mutasyona uğradığı iddia edilirken yarasalarda çok sayıda farklı türde koronavirüsün olduğu tespit edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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KORONAVİRÜSLE İLGİLİ ÇOK ÇARPICI MAKALE!

21. yüzyılın başında önemli bir halk sağlığı sorunu olan şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs (-CoV) ile ilgili 2015 yılında çarpıcı bir araştırma yapıldı. Amerikan Mikrobiyoloji Derneği'nden yayımlanan bir makalede 2015 yılında yeni bir corona virüs türünün olduğu belirlendiği ifade edildi. SARS benzeri koronavirüsün gen dizilimindeki farklılıklara değinen makalede yarasalardan bulaşan yeni bir virüs türünün olduğu iddia edildi. Makalede bulunan yeni virüsün ilk etapta birincil şüpheli olarak misk kedileri gösterilirken daha sonra 'de bulunan bazı yarasaların yeni coronavirüsün gen dizilimindeki rolüne ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya çıktığı ifade edildi.

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MUTASYONA MI UĞRADI?

Edinilen bulgularda 2015 yılında yarasalarda yeni bir virüs bulunduğu dile getirilirken Çin'de bulunan yarasaların yeni krona virüsün kaynağı olabileceğine dikkat çekildi. 2015'te SARS CoV erken evre hastalarında bulunan genomların tüm misk kedileri ve yarasalarda bulunduğu belirtildi. Bulunan yeni corona virüs türünün farklı yarasa türleri ve genetik evrimleri sonucunda ortaya çıkmış olabileceği açıklandı.

KOVİD-19 DAHA ÖNCE TESPİT EDİLMİŞ MİYDİ?

Makalede Çin'de bulunan yarasaların SARS-CoV'lerin doğal rezervuarı olduğu belirtildi. Bulunan bu türün insanlarda bulunan SARS'tan farklı bir virüs olduğu ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda son zamanlarda yarasalarda bulunan virüslerin genetik evriminden kaynaklanan yeni bir tür corona virüsün olduğu belirtilirken henüz keşfedilmemiş çok sayıda corona virüs türlerinin olduğu açıklandı.

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