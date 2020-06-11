KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye düşmanlığı sürüyor! Yunan ve İngilizlere kucak açtı
Türkiye hakkında skandal söylemlerde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Akıncı, Türkiye’nin garantörlüğü yerine İngiltere ve Yunanistan’ın da dahil olduğu ortak bir gücün Kıbrıs’ta konuşlanmasını teklif etti. Rum Kesimi ise Türkiye dışında üçüncü ülkelerden oluşacak teklife sıcak baktı.
KKTC'nin hakkını koruyan ve savunan Türkiye'ye sürekli engel çıkaran Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin garantörlüğünü istemediğini açıkça dile getirdi.
İNGİLTERE VE YUNANİSTAN'A KUCAK AÇTI!
Akıncı, adada Türk askeri yerine İngiltere ve Yunanistan'ın da dahil olduğu ortak bir gücün Kıbrıs'ta konuşlanmasını teklif etti.
Güney Kıbrıs ise Türkiye dışında üçüncü ülkelerden oluşacak bir teklife sıcak baktı.
Akıncı, daha önce de Kıbrıs Barış Harekatı'nı 'savaş olarak' nitelendirmiş ayrıca Türkiye'nin bölgedeki varlığı 'Kırım tarzı ilhak' olarak nitelendirmişti.
AKINCI NE DEMİŞTİ?
Ther Guardian Gazetesi'nin "Kırım tarzı ilhak ihtimali" sorusunu "korkunç" diye yanıtlayan ve "Türkiye'nin kendi çıkarlarına aykırı" diye değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendi vizyonunun tümüyle farklı olduğunu savunmuştu.
Akıncı, "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" dedi. Tayfur Sökmen, Fransız mandasına bağlı Hatay Devleti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul etmişti. Kıbrıs'ta federal çözümüne bir an önce varılması gerektiğini ifade eden Akıncı, "Acele etmemiz lazım. Bunca yıldan sonra bir dönüm noktasına, belirleyici bir ana geldik" dedi.
Akıncı, "Kıbrıslı Türkler laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istiyor" diye konuştu.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "Kırım'ın ilhakı" gibi Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye bağlanmasının "korkunç" olacağı açıklamalarına siyaset dünyasından çok sayıda tepki gelmişti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir" demişti. MHP Lideri Devlet Bahçeli ise yaptığı yazılı açıklamada, "Mustafa Akıncı'nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğünün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz ve hayati bir sorumluluktur" ifadelerini kullanırken, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise, "Sayın Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği, Rumların çok hoşuna giden demeçtir" dedi.
SKANDAL SÖZLER
Akıncı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, operasyona açık bir destek belirtmediği gibi, Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara son veren 1974 Barış Harekatı'nın da bir savaş olduğunu savundu.
"AKAN SU DEĞİL KANDIR"
Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" dedi.
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