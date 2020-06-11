Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 7,5 milyonu aştı
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 7 milyon 500 bin 341'e ulaştı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 7,5 milyonu aştı.
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görülürken, bu ülkede 2 milyon 69 bin 973 kişi Kovid-19'a yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, Brezilya (775 bin 581), Rusya (502 bin 436), İngiltere (291 bin 409), Hindistan (290 bin 481), İspanya (289 bin 360), İtalya (235 bin 763), Peru (208 bin 823), Almanya (186 bin 557) ve İran (180 bin 156) oldu.
Türkiye'deki vaka sayısı ise 173 bin 36'ya ulaştı.
Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:
"Fransa (155 bin 136), Şili (148 bin 496), Meksika (129 bin 184), Pakistan (119 bin 536), Suudi Arabistan (116 bin 21), Kanada (97 bin 328), Çin (83 bin 57), Bangladeş (78 bin 52), Katar (75 bin 71), Belçika (59 bin 711), Güney Afrika (55 bin 421) ve Belarus (51 bin 816)."
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 419 bin 974 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19'a yakalanan 3 milyon 806 bin 942 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 273 bin 425 hasta tedavi görüyor.
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