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Dehşete düşüren görüntü! ABD'de polis şüpheliyi boğarak öldürdü

'nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişi, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürüldü. yaptığı açıklamada, polislerin görevden uzaklaştırıldıkları ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2020 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020
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ABD'DE POLİS ŞÜPHELİYİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

'nin Minneapolis eyaletinde dolandırıcılık suçuyla yakalanan bir kişi, kendisini gözaltına almaya çalışan polisler tarafından boğularak öldürüldü. ABD polisi dizi ile şüphelinin ensesine yaslayarak nefessiz bıraktı. Yerde yüzüstü yatan adamın defalarca 'Nefes alamıyorum' sözlerine aldırış etmeyen polis, adamın üstüne tüm gücüyle yüklendi. Polisin bu hareketi sonrası şüphelinin solunum yolları tıkandı.

Dehşete düşüren görüntü! ABD'de polis şüpheliyi boğarak öldürdü | VİDEO DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ! ABD'DE POLİS ŞÜPHELİYİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ | VİDEO

ŞÜPHELİ HASTANEYE KALDIRILDIĞI SIRADA ÖLDÜ

Minneapolis polisi gözaltına alınan kişinin daha sonra 'tıbbi problemden' dolayı öldüğünü açıkladı. Görüntülerde adamın bir süre sonra hareket etmediği görülüyor. İsmi açıklamayan şüphelinin Hennepin bölgesindeTıbbi Merkeze kaldırıldığı ve daha sonra vefat ettiği belirtildi.

yaptığı açıklamada, polislerin görevden uzaklaştırıldıkları ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

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