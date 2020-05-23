23 Mayıs 2020, Cumartesi
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İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 119 ölüm

Son dakika haberi... 'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 119 artarak 32 bin 735'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.05.2020
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İTALYA'DA SON 24 SAATTE 119 ÖLÜM

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