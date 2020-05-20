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Haberler Dünya Haberleri Nissan’ın CEO’su Carlos Ghosn’un firarında flaş gelişme! Peter Taylor ve Michael Taylor ABD’de gözaltına alındı

Nissan’ın CEO’su Carlos Ghosn’un firarında flaş gelişme! Peter Taylor ve Michael Taylor ABD’de gözaltına alındı

’ın ’su ’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla ’da aranan ve ’ın ’de gözaltına alındığı duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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KAÇMASINA YARDIM ETMİŞLERDİ! YAKALANDILAR

'ın 'su 'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla 'da aranan ve 'ın 'de gözaltına alındığı duyuruldu.

NİSSAN VE MİTSUBİSHİ, GHOSN'UN GÖREVİNE SON VERMİŞTİ
Carlos Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde, Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmiş, 2001'de ise hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın üst yöneticiliğine getirilmişti.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan, Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının başkanı Ghosn'un görevine, 22 Kasım 2018'de son vermişti.

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