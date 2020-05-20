Nissan’ın CEO’su Carlos Ghosn’un firarında flaş gelişme! Peter Taylor ve Michael Taylor ABD’de gözaltına alındı
Nissan’ın CEO’su Carlos Ghosn’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla Japonya’da aranan Peter Taylor ve Michael Taylor’ın ABD’de gözaltına alındığı duyuruldu.
Nissan'ın CEO'su Carlos Ghosn'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla Japonya'da aranan Peter Taylor ve Michael Taylor'ın ABD'de gözaltına alındığı duyuruldu.
NİSSAN VE MİTSUBİSHİ, GHOSN'UN GÖREVİNE SON VERMİŞTİ
Carlos Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde, Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmiş, 2001'de ise hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın üst yöneticiliğine getirilmişti.
Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan, Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının başkanı Ghosn'un görevine, 22 Kasım 2018'de son vermişti.
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