Kanada’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 943’e çıktı
Son dakika haberine göre Kanada’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölenlerin sayısı son 48 saatte 161 artarak 5 bin 943’e yükseldi. Vaka sayısı ise 2 bin 208 artarak 78 bin 78 oldu.
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 48 saatte 161 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısı toplam 5 bin 943'e çıktı.
Vaka sayısı ise 2 bin 208 artarak 78 bin 78'e yükseldi.
Kanada Halk Sağlığı Ajansı da ellerin sık sık yıkanmasını, eldiven ve maske kullanılmasını ve sosyal mesafe kuralına uyulması çağrısı yaptı.
Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Marco Mendicino, yaptığı açıklamada, ülkeye yeni gelecek göçmenlerin Kovid-19 sonrası dönem için önemli olduğunu söyledi.
2020'de 341 bin, 2021'de 351 bin ve 2022'de 361 bin göçmen kabul edileceğini belirten Mendicino, yeni gelecek göçmenlerin iş gücü açığı saptanan şehirlere yönlendirileceğini ifade etti.
Medicino, "Kanadalıların tabağına göçmenler olmadan uygun bir fiyata yiyecek koyamadık, ön saf çalışanlarımızı göçmenler olmadan destekleyemedik. Bu nedenle, bugün güvenli ve düzenli bir şekilde göç almaya devam etmemiz ve geçmişte olduğu gibi hepimizin göçle destekleneceğine inandığımız geleceği yönlendirmeye devam etmemiz hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.
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