18 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Çin'deki gerçek koronavirüs vaka sayısı basına sızdırıldı

Çin'deki gerçek koronavirüs vaka sayısı basına sızdırıldı

Kovid-19'un tüm dünyaya yayıldığı ülke olan 'de hayat normale dönmüş gibi gösterilse de olayın iç yüzü ortaya çıktı. Uzun süredir dünyada tartışılan konulardan biri Çin'in vaka sayısını gizlediği yönündeydi. Çinli bir üniversiteden sızdırılan belgede ülkedeki gerçek vaka sayısının 640 binden fazla olduğu ortaya çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
ABONE OL
ÇİN'DEKİ GERÇEK KORONAVİRÜS VAKA SAYISI BASINA SIZDIRILDI

Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı 'de resmi verilere göre 82 bin 947 vaka ve 4 bin 638 ölü var. Ancak bazı iddialara göre Çin'deki gerçek vaka sayısı açıklananlardan kat kat daha fazla. Changsha şehrindeki Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi'nden sızan bir rapora göre, ülkede 640 bin vakanın olabileceği söyleniyor.

ABD'li yayın kuruluşu 'nin iddiasına göre sızan raporda 230 şehirden 640 bin vakanın tespit edildiği belirtiliyor.

ÇİN'DE GERÇEK ÖLÜ SAYISI 40 BİN CİVARINDA

Sızan raporda farklı şehirlerden hastanelere yapılan girişlerin referans alındığı belirtiliyor. Daha önce ortaya atılan iddialarda da Çin'de gerçek ölü sayısının 40 bin civarında olduğu belirtilmişti.

Çin hükümetinin koronavirüsle mücadeledeki başdanışmanı Prof. Dr. Zhong Nanshan de CNN'e verdiği röportajda Kovid-19 salgınının yayılmaya başladığı Vuhan kentinin bazı bilgileri gizlediğini söylemişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA