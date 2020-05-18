Çin'deki gerçek koronavirüs vaka sayısı basına sızdırıldı
Kovid-19'un tüm dünyaya yayıldığı ülke olan Çin'de hayat normale dönmüş gibi gösterilse de olayın iç yüzü ortaya çıktı. Uzun süredir dünyada tartışılan konulardan biri Çin'in vaka sayısını gizlediği yönündeydi. Çinli bir üniversiteden sızdırılan belgede ülkedeki gerçek vaka sayısının 640 binden fazla olduğu ortaya çıktı.
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Çin'de resmi verilere göre 82 bin 947 vaka ve 4 bin 638 ölü var. Ancak bazı iddialara göre Çin'deki gerçek vaka sayısı açıklananlardan kat kat daha fazla. Changsha şehrindeki Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi'nden sızan bir rapora göre, ülkede 640 bin vakanın olabileceği söyleniyor.
ABD'li yayın kuruluşu Foreign Policy'nin iddiasına göre sızan raporda 230 şehirden 640 bin vakanın tespit edildiği belirtiliyor.
ÇİN'DE GERÇEK ÖLÜ SAYISI 40 BİN CİVARINDA
Sızan raporda farklı şehirlerden hastanelere yapılan girişlerin referans alındığı belirtiliyor. Daha önce ortaya atılan iddialarda da Çin'de gerçek ölü sayısının 40 bin civarında olduğu belirtilmişti.
Çin hükümetinin koronavirüsle mücadeledeki başdanışmanı Prof. Dr. Zhong Nanshan de CNN'e verdiği röportajda Kovid-19 salgınının yayılmaya başladığı Vuhan kentinin bazı bilgileri gizlediğini söylemişti.
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