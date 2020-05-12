12 Mayıs 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri DHKP-C'li İbrahim Gökçek'in cenazesinde polise saldıran 15 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

DHKP-C'li İbrahim Gökçek'in cenazesinde polise saldıran 15 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

DHKP-C'li terörist 'in cenazesinde polise saldıranlar hakkında soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alınmıştı. Söz konusu 17 kişiden 15'i, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
ABONE OL
15 KİŞİ TUTUKLAMA İSTEMİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

'da, aranan teröristler listesinde "gri" kategoride aranırken DHKP/C soruşturması kapsamında yakalanarak tutuklanan, başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından hastanede hayatını kaybeden 'in cenazesinde çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 17 kişiden 15'i, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

DHKP-C'liler polisin kafasına tuğla attı DHKP-C'LİLER POLİSİN KAFASINA TUĞLA ATTI

POLİSE TUĞLA ATTILAR

İbrahim Gökçek için önceki gün Gazi Cemevi'nde cenaze merasimi yapıldıktan sonra polis ile yürüyüş yapmak isteyen bir grup arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri, 43 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 25'i, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri süren 18 şüpheliden 17'si Çağlayan'daki 'na sevk edildi, 1 kişi emniyetten serbest bırakıldı.

Soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ifadesi alınan 17 kişiden 15'i, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 2 şüphelinin de talebiyle bu mahkemeye sevki gerçekleşti.

Nöbetçi hakimlik 2 şüpheliyi adli kontrol uygulayarak serbest bırakırken, tutuklama talebiyle sevk edilen diğer şüphelilerin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan İbrahim Gökçek, 26 Şubat 2019'da İstanbul Okmeydanı'nda düzenlenen operasyonda, DHKP/C elebaşı Ümit İlter, sözde sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ve Emel Yeşilırmak ile birlikte yakalanmıştı. Tutuklanan Gökçek, cezaevinde açlık grevine başlamıştı. Gökçek'in, Kurumundan alınan sağlık raporu nedeniyle tutukluluk hali ev hapsine çevrilmişti. Eylemini sonlandıran Gökçek, hastanede hayatını kaybetmişti.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde provokasyon! Cemevini kullanmaya kalktılar! GRUP YORUM ÜYESİ İBRAHİM GÖKÇEK'İN CENAZESİNDE PROVOKASYON! CEMEVİNİ KULLANMAYA KALKTILAR!

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA