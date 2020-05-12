DHKP-C'li İbrahim Gökçek'in cenazesinde polise saldıran 15 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi
DHKP-C'li terörist İbrahim Gökçek'in cenazesinde polise saldıranlar hakkında soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alınmıştı. Söz konusu 17 kişiden 15'i, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul'da, aranan teröristler listesinde "gri" kategoride aranırken DHKP/C soruşturması kapsamında yakalanarak tutuklanan, başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 17 kişiden 15'i, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
POLİSE TUĞLA ATTILAR
İbrahim Gökçek için önceki gün Gazi Cemevi'nde cenaze merasimi yapıldıktan sonra polis ile yürüyüş yapmak isteyen bir grup arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri, 43 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 25'i, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri süren 18 şüpheliden 17'si Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi, 1 kişi emniyetten serbest bırakıldı.
Soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ifadesi alınan 17 kişiden 15'i, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 2 şüphelinin de adli kontrol talebiyle bu mahkemeye sevki gerçekleşti.
Nöbetçi hakimlik 2 şüpheliyi adli kontrol uygulayarak serbest bırakırken, tutuklama talebiyle sevk edilen diğer şüphelilerin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan İbrahim Gökçek, 26 Şubat 2019'da İstanbul Okmeydanı'nda düzenlenen operasyonda, DHKP/C elebaşı Ümit İlter, sözde Türkiye sorumlusu Caferi Sadık Eroğlu ve Emel Yeşilırmak ile birlikte yakalanmıştı. Tutuklanan Gökçek, cezaevinde açlık grevine başlamıştı. Gökçek'in, Adli Tıp Kurumundan alınan sağlık raporu nedeniyle tutukluluk hali ev hapsine çevrilmişti. Eylemini sonlandıran Gökçek, hastanede hayatını kaybetmişti.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 32 bini aştı
- Dünyayı sarsan açıklama: Kazadan Kobe Bryant sorumlu
- MİT'in kurtardığı İtalyan kadın ölüm tehditleri aldı
- Başakşehir Şehir Hastanesi Japonya'da olay oldu
- Bangladeş'te koronavirüs vaka sayısı 16.600'ü aştı
- AVM'de dehşet! Maske takmayan müşteri...
- İtalya'da koronavirüs vaka sayısı açıklandı
- Rusya'da şok! Koronavirüse yakalandı
- 4 milyon 300 bin kişi koronavirüse yakalandı
- ABD'de kabus sürüyor! Bir günde 1931 kişi öldü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'de 1 TB taşınabilir Harddisk dikkat çekiyor! 13 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- PUBG 13. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile 12. sezon ne zaman bitiyor? 13. sezon özellikleri açıklandı mı?
- Bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihi ne zaman?
- Son dakika: Otobüs firmaları çalışıyor mu? Otobüs seferleri ne zaman başlayacak? Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- YKS'de son durum: YKS sınav yerleri (belgesi) ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınavı ne zaman?
- Son dakika: PTT'den personeline 2 bin TL destek
- Son dakika: Deprem mi oldu? 12 Mayıs Türkiye son depremler listesi! Deprem kaç şiddetinde oldu? (AFAD, Kandilli)
- Son dakika: 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı genelgesi
- Koronavirüs aşısı son durum nedir? DSÖ'den flaş corona virüs aşısı açıklaması! Korona aşısı bulundu mu?
- Son dakika: İl il vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüs Türkiye'de kaç kişi öldü? 12 Mayıs corona tablosu
- Düşük faiz oranı müjdesi! 2020 Mayıs ayı otomobil kampanyaları! İşte markaların sıfır araba fiyatları
- Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10.000 TL destek kredisi ne zaman yatacak?