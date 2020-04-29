Son dakika: İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 5 bin 957'ye yükseldi
Son dakika haberine göre İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 80 artarak 5 bin 957'ye yükseldi. Dünya genelinde ise virüs nedeniyle 218 bin 187 kişi hayatını kaybetti.
İran'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 80 kişi öldü. Ülkede ölenlerin sayısı 5 bin 957'ye yükselirken, vaka sayısı 93 bin 657 olarak açıklandı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı.
Cihanpur, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 93 bin 657'ye, ölenlerin sayısının ise 5 bin 957'ye yükseldiğini açıkladı. Son 24 saat içerisinde bin 73 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, 80 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.
Cihanpur, iyileşip taburcu olanların sayısının 73 bin 791'e ulaştığını ifade etti. Cihanpur, şu ana kadar 453 bin 386 Covid-19 testi yapıldığını söyleyerek, "Şu anda hastanelerde 2 bin 965 kişi yoğun bakımda ve maalesef durumları ağır" dedi.
DÜNYADA SON DURUM
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 147 bin 623'e yükseldi.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 218 bin 187 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 961 bin 871 kişi de iyileşti.
EN FAZLA VAKA VE CAN KAYBINDA ABD BAŞI ÇEKTİ
En fazla vaka ve ölümün yaşandığı ülke ABD olurken, Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 1 milyon 12 bin 583 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 58 bin 355 kişi yaşamını yitirdi.
VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:
"İspanya 232 bin 128, İtalya 201 bin 505, Fransa 165 bin 911, İngiltere 161 bin 145, Almanya 159 bin 912, Türkiye 114 bin 653, Rusya 99 bin 399, İran 92 bin 584, Çin 82 bin 858, Brezilya 73 bin 235, Kanada 50 bin 26, Belçika 47 bin 334, Hollanda 38 bin 416, Hindistan 31 bin 332, Peru 31 bin 190, İsviçre 29 bin 264, Portekiz 24 bin 322, Ekvador 24 bin 258, Suudi Arabistan 20 bin 77, İrlanda 19 bin 877, İsveç 19 bin 621, Meksika 16 bin 752, İsrail 15 bin 782, Singapur 15 bin 641, Avusturya 15 bin 357, Pakistan 14 bin 885, Japonya 14 bin 448, Şili 14 bin 365, Polonya 12 bin 415, Belarus 12 bin 208, Katar 11 bin 921, Romanya 11 bin 616, Birleşik Arap Emirlikleri 11 bin 380 ve Güney Kore 10 bin 761."
Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:
"İtalya 27 bin 359, İspanya 23 bin 822, Fransa 23 bin 660, İngiltere 21 bin 678, Belçika 7 bin 331, Almanya 6 bin 314, İran 5 bin 877, Çin 4 bin 633, Brezilya 5 bin 83, Hollanda 4 bin 566, Türkiye 2 bin 992, İsveç 2 bin 355, Kanada 2 bin 859, İsviçre 1699, Meksika 1569, İrlanda 1159, Hindistan 1008, Rusya 972, Portekiz 948, Ekvador 871, Peru 854, Romanya 663, Polonya 606, Avusturya 569, Japonya 407, Pakistan 327, Güney Kore 246, İsrail 212, Şili 207, Suudi Arabistan 152, Birleşik Arap Emirlikleri 89, Belarus 79, Singapur 14, Katar 10."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- 'Yavru vatan'dan güzel haberler!
- İtalya'da yeni korona tartışması: 1 Haziran çok geç
- Kim Jong-Un öldü mü? Kritik nükleer silah endişesi
- Türk kökenli polis ABD'deki son durumu anlattı
- Afrika bir laboratuvar mı? Dikkat çeken tablo
- ABD'den Türkiye’ye 'yardım' teşekkürü
- İngiltere Başbakanı Boris Johnson 6. kez baba oldu
- "Salgın kontrol altına alındı"
- Rusya lideri Putin'den acı itiraf!
- Tıp dünyası bu gelişmeye odaklandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1000 TL sosyal yardım başvuru ekranı! e-Devlet pandemi sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır?
- MEB son dakika: Okullarda sınıf geçme nasıl olacak? Sınıfı sorumlu geçmek nedir, ne demek?
- 60 bin kişiyi ilgilendiriyor! 2000/2 askerlik yerleri açıklandı mı? 2020 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
- meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- SON DAKİKA! Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak?
- 29 Nisan işsizlik ödeneği yattı mı? Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları
- Son dakika: YKS tarihi öne mi alındı? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zamana ertelendi?
- Fed faiz kararı öncesi dolarda son durum: 29 Nisan bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?
- Altın fiyatları ne oldu? 29 Nisan gram altın, çeyrek altın kaç lira? Altın alım-satım yapılır mı? Bu süreç boyunca...
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor?
- Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranı! 2020 Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır?
- UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?