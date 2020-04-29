Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 218 bin 13’e yükseldi
Son dakika haberine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 218 bin 13’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 139 bin 9’a yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 959 bin 101'e yükseldi.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 23 bin 822'ye yükselirken; vaka sayısı da 232 bin 128'e çıktı.
ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ
Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 201 bin 505 olurken, 27 bin 359 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 159 bin 912'ye çıkarken; 6 bin 314 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 165 bin 911 kişide virüs tespit edildiği ve 23 bin 660 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 678'e yükselirken, hasta sayısı 161 bin 145 oldu.
İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 5 BİN 877'YE ÇIKTI
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 877'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 92 bin 584'e çıktığını açıkladı.
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