Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu son durum | 20 Nisan 2020 koronavirüs ölüm ve vaka sayısı

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 165 bin 93’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 407 bin 697’ye yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 625 bin 405'e çıktı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa'da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 20 bin 453'e yükselirken; vaka sayısı da 198 bin 674'e çıktı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ



Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 178 bin 972 olurken, 23 bin 660 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 145 bin 742'ye çıkarken; 4 bin 642 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.







Fransa'da 152 bin 894 kişide virüs tespit edildiği ve 19 bin 718 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 60'a yükselirken, hasta sayısı 120 bin 67 oldu.