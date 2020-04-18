Hakkari'de bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkâri/Yüksekova bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız 18 Nisan 2020 tarihinde nöbet esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki askeri bölgede görevli bir askerin, nöbet sırasında rahatsızlanması üzerine Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
Askerin hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın başsağlığı mesajı ile şehit piyade er Abdullah Çam'ın fotoğrafı paylaşıldı.
Bakan Akar'ın mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Fransa'da 24 saatte 642 can kaybı
- Libya'da, Hafter'e çok ağır darbe!
- İngiltere'den Pakistan'a 2,67 milyon sterlinlik koronavirüsle mücadele desteği
- Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
- Amerika ‘’uçmaya’’ devam ediyor!
- İlaç kartelleri koronavirüs salgınının neresinde? 500 milyar dolar hedefliyorlar
- İspanya OHAL'i uzatacak
- Almanya'da Kovid-19 nedeniyle 8 Türk hayatını kaybetti
- Kritik Atatürk Havalimanı açıklaması!
- İngiltere'de sağlıkçılara skandal çağrı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkçe'deki ay adlarından hangileri Sümerce kökenlidir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (18 Nisan)
- Mercedes Kadir kimdir, neden öldü? Malatya'nın sevilen yüzü "Mercedes Kadir" Fatih Kaydı'nın hikayesi...
- Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göe, hangisi "göçüşme" tanımına uygun bir örnektir?
- Birleşik Krallık kraliçesi 2. Elizabeth tahta geçtiğinden beri kaç ABD başkanı görev yapmıştır?
- Süper Lig tarihinde 22 defa ikinci olarak en fazla ikinci olan takım hangisidir?
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?
- 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?
- Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?
- Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?
- esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek?