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Son dakika: ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini aştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.04.2020
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ABD'DE KORKUNÇ BİLANÇO: ÖLENLERİN SAYISI 30 BİNİ AŞTI

Son dakika haberine göre ’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 844'e çıktı. Vakalarının sayısı ise 631 bin 111'i buldu.

Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan 'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bin 844'e ulaştı.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 631 bin 111'i buldu.

Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), artık "muhtemel" koronavirüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmesiyle, ABD'deki ölü sayılarında önemli bir artış gözlendi.

CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları koronavirüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu.

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