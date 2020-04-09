Son dakika haberi: Motorin ve benzin fiyatlarında indirim geliyor

Son dakika haberine göre; Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ: Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geliyor. Edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor.