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Son dakika haberi: Motorin ve benzin fiyatlarında indirim geliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.04.2020
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MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINDA İNDİRİM

Son dakika haberine göre; Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ: Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geliyor. Edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

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