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Avustralya’da corona virüsten ölenlerin sayısı 46’ya ulaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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AVUSTRALYA’DA KORONADAN ÖLENLERİN SAYISI 46’YA ULAŞTI

’da yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi. Ülkede 304 binden fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldığı, 5 bin 895 kişide virüs tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 315’inin iyileştiği bildirildi.

Güney , Tazmanya, Victoria ve Yeni Güney Galler Eyaletleri Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, Kovid-19 nedeniyle tedavi altındaki 5 kişi daha hayatını kaybetti.

Yaşanan can kayıplarıyla birlikte Avustralya genelindeki koronavirüsten ölenlerin sayısı 46'ya çıktı.

Ülkede 304 binden fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldığı, 5 bin 895 kişide virüs tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 315'inin iyileştiği açıklandı.

Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden daha fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Cenaze defin işlemlerinin 10 ve düğünlerin 5 kişiyle yapıldığı Avustralya'da, yasak, kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.

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