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Son dakika: İtalya koronavirüste son vaka sayısını açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.04.2020
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İTALYA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Son dakika haberleri... İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi.

İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi.

Detaylar gelecek...

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