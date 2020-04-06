Son dakika: İtalya koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberleri... İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi.
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 16 bin 523'e yükseldi.
Detaylar gelecek...
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