02 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 6 bini aştı

İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 6 bini aştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.04.2020
ABONE OL
İSRAİL'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 6 BİNİ AŞTI

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 6 bin 92'ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen ikisi kadın 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 6 bin 92'ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen ikisi kadın 5 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 26'ya yükseldi.

Açıklamada ayrıca İsrail'de 501 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği vurgulandı. Böylece toplam vaka sayısının 6 bin 92'e çıktığı kaydedilen açıklamada, hastalardan 95'inin durumunun ağır olduğu, 241 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Ülkede ayrıca market, eczane, akaryakıt istasyonları ve bankalar dışında birçok ticari işletmenin 15 Mart'tan itibaren kapatılmasına karar verilmişti.

Tel Aviv yönetimi, virüs nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA