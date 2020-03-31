31 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Putin'in ziyaret ettiği özel karantina hastanesinin başhekimi corona virüse yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
ABONE OL
PUTİN'İN KORONAVİRÜS ŞOKU!

Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaret ettiği özel karantina hastanesi Komunarka'nın başhekimi Denis Protsenko koronavirüs (covid-19)'a yakalandı.

Rusya'da koronavirüs hastaları için oluşturulan özel karantina hastanesi Kommunarka'nın Başhekimi Denis Protsenko'nun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Rusya devlet televiyon kanalı Rossiya 24, Moskova yakınlarındaki Kommunarka Hastanesi Başhekimi Denis Protsenko'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu. İnterfaks ajansı, Rus hekimin sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.

Başhekim geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hastanede ağırlamış ve Rus lider ile maskesiz olarak uzun süre görüşmüştü.

Kommunarka Hastanesi'ni ziyaret eden Putin, özel kıyafet giyip maske takarak bazı hastaları ziyaret etmiş ve sağlık durumları hakkında bilgi almıştı.

Trump'tan dikkat çeken Rusya açıklaması: Bu harika bir şey! TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN RUSYA AÇIKLAMASI: BU HARİKA BİR ŞEY!
Rusya Merkez Bankası'ndan ekonomi uyarısı RUSYA MERKEZ BANKASI'NDAN EKONOMİ UYARISI
Rusya dün koronavirüs ilacını bulduk demişti, ABD'den bugün yeni aşı açıklaması geldi! Aşı çalışmalarını sürdüren ABD’li Profesör Richard Kennedy, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu |Video RUSYA DÜN KORONAVİRÜS İLACINI BULDUK DEMİŞTİ, ABD'DEN BUGÜN YENİ AŞI AÇIKLAMASI GELDİ! AŞI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN ABD’Lİ PROFESÖR RİCHARD KENNEDY, A HABER’E ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU |VİDEO
Rusya koronavirüsle mücadelede sınır geçişlerini kapattı RUSYA KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SINIR GEÇİŞLERİNİ KAPATTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA