Son dakika: Putin'in ziyaret ettiği özel karantina hastanesinin başhekimi corona virüse yakalandı
Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyaret ettiği özel karantina hastanesi Komunarka'nın başhekimi Denis Protsenko koronavirüs (covid-19)'a yakalandı.
Rusya'da koronavirüs hastaları için oluşturulan özel karantina hastanesi Kommunarka'nın Başhekimi Denis Protsenko'nun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Rusya devlet televiyon kanalı Rossiya 24, Moskova yakınlarındaki Kommunarka Hastanesi Başhekimi Denis Protsenko'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu. İnterfaks ajansı, Rus hekimin sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.
Başhekim geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hastanede ağırlamış ve Rus lider ile maskesiz olarak uzun süre görüşmüştü.
Kommunarka Hastanesi'ni ziyaret eden Putin, özel kıyafet giyip maske takarak bazı hastaları ziyaret etmiş ve sağlık durumları hakkında bilgi almıştı.
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