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Son dakika: Rusya’dan "deprem" açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2020
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RUSYA’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin 'nde yer alan 'nda meydana gelen depremden dolayı ilk bilgilere göre, ölü ve yaralının bulunmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sonrasında organize halinde gereken çalışmanın yapıldığı belirtilerek, "İlk belirlemelere göre, ölü ve yaralı yok, yıkım bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yaklaşık 400 kişinin oluşabilecek nedeniyle bölgeden güvenli bir noktaya tahliye edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Severo-Kurilsk'te depremin ardından meydana gelen tsunami, yaklaşık 50 santimetre yüksekliğinde meydana geldi. Tsunami tehdidi devam ediyor." denildi.

Açıklamada, Severo-Kurilsk şehrinde deprem sonucunda bazı binaların bacalarının tahrip olduğu, Merkez Bölge Hastanesinde de elektrik kaynağının zarar gördüğü belirtildi.

KURİL ADALARI'NDA 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

'nın 'nde yer alan 'nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Pasifik Tsunami Merkezi; Severo, Sahalin ve ABD'nin Hawaii Adası için "tsunami" uyarısı yapmıştı.

Kaynak: AA

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