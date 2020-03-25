Son dakika: İsrail'de Corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı arttı
Son dakika haberi... İsrail'de yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı açıklandı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 76 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi. Bu haberle İsrail'de Corona nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Corona Virüs (Covid-19) teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 76 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.
Yerel basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Covid-19 teşhisiyle Tel Aviv yakınlarındaki bir hastanede tedavi altına bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin arından bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.
ÖLÜ SAYISI SAYI DÖRT OLDU
İsrail'de böylece Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 4'e yükseldi.
Koronavirüs kaynaklı ilk ölümün 20 Mart'ta kaydedildiği İsrail'de, dün de 2 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen Covid-19 vaka sayısının 1930'a ulaştığını duyurmuştu.
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