25 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: İsrail'de Corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı arttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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İSRAİL'DE CORONA NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI ARTTI

Son dakika haberi... 'de yeni tip () nedeniyle ölenlerin sayısı açıklandı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 76 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi. Bu haberle İsrail'de Corona nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Corona Virüs () teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen 76 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yerel basınında yer alan haberlerde de söz konusu kişinin Covid-19 teşhisiyle yakınlarındaki bir hastanede tedavi altına bulunduğu ve durumunun kötüleşmesinin arından bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

ÖLÜ SAYISI SAYI DÖRT OLDU

'de böylece Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 4'e yükseldi.

Koronavirüs kaynaklı ilk ölümün 20 Mart'ta kaydedildiği İsrail'de, dün de 2 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti

İsrail , ülkede tespit edilen Covid-19 vaka sayısının 1930'a ulaştığını duyurmuştu.

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