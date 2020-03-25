Son dakika: İran'da Koronavirüs (Kovid-19) teşhis kiti üretilmeye başlandı
Son dakika haberi... İran'da bir şirket yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) teşhis kiti üretmeye başladığını duyurdu. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Vahid Yunusi, "Şu anda ülkedeki şartlarda haftada 80 bin kit üretme kapasitesine sahibiz. Bu yerli ürünlerin maliyeti ithal olanlardan çok daha ucuz." şeklinde konuştu.
İran devlet televizyonuna konuşan "Piştaz Tıp" adlı medikal şirketin yöneticilerinden Vahid Yunusi, şirket bünyesinde üretilen Kovid-19 gerçek zamanlı PCR teşhis kitlerinin geçen hafta Sağlık Bakanlığının onayından geçtiğini açıkladı.
"YERLİ ÜRETİMİN MALİYETİ ÇOK DAHA UCUZ"
Kitlerin kalite kontrol testlerini geçmesinin ardından seri üretimine geçildiğini aktaran Yunusi, "Şu anda ülkedeki şartlarda haftada 80 bin kit üretme kapasitesine sahibiz. Bu yerli ürünlerin maliyeti ithal olanlardan çok daha ucuz." dedi.
Yunusi, dün 10 bin teşhis kitinin ülkedeki laboratuvarlara dağıtılmaya başlandığını belirtti.
ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle salgına karşı ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeleri temin edemediğini açıklayan İran'a şu ana kadar Türkiye, Çin, Katar, Rusya gibi ülkeler tarafından Kovid-19 teşhis kitleri ve tıbbi malzeme yardımları gönderilmişti.
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