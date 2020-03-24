Son dakika: Japonya Başbakanı Abe Şinzo açıkladı: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelensin
Son dakika haberi... Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl ertelenmesini önerdi.
SON DAKİKA HABERİ: Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı.
Abe, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle olimpiyatların iptal edilmeyeceğini ama 2021'e erteleneceğini duyurdu.
JAPONYA'DA KORONA VİRÜS VAKALARININ SAYISI BİN 884'E YÜKSELDİ
Nüfusu 126 milyon olan Japonya'da korona virüsü vak'alarının sayısı bin 884'e yükseldi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren korona virüsü Japonya'da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vak'a sayısı bin 884'e yükseldi. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcularından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya genelindeki eyaletlerden bin 172 kişinin korona virüsüne yakalandığı açıklandı.
891 KİŞİ İYİLEŞTİ
891 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği öğrenilirken, 65 hastanın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Japonya'da 10'u daha önce karantina altına alınan gemideki yolculardan olmak üzere toplam 52 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.
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