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Son dakika: İran'da korkulan oldu! Ölü sayısı artıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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İRAN'DA KORKULAN OLDU! ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Son dakika haberine göre İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı bin 556'ya vaka sayısı 20 bin 610'a yükseldi. Öte yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 11 bini aştı.

İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı bin 556'ya vaka sayısı 20 bin 610'a yükseldi.

DÜNYA GENELİNDE CAN KAYBI 11 BİNİ AŞTI
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 11 bin 417 olarak güncelledi.

Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybının yaşandığı ülke" 4 bin 32 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm", Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" olan İran'da ise 1433 kişi hayatını kaybetti.

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