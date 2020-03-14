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Bağdat'tan kalkan uçaktaki yolcular Ankara'da karantinaya alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.03.2020 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020
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BAĞDAT'TAN KALKAN UÇAKTAKİ YOLCULAR ANKARA'DA...

'tan İstanbul'a havalanan ve Esenboğa Havalimanına yakıt ikmali için zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne kaldırıldı.

'tan İstanbul'a havalanan ve Esenboğa Havalimanına yakıt ikmali için zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne kaldırıldı.

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