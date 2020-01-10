ABD Ticaret Bakanı'ndan 'yaptırım' açıklaması

Son dakika haberi... İran ile ABD arasında devam eden krizle ilgili ABD'den yeni hamle geldi. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "İran'a yeni yaptırımları yürürlüğe koyduk." dedi.

İran ile ABD arasında devam eden krizle ilgili ABD'den yeni hamle geldi. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "İran'a yeni yaptırımları yürürlüğe koyduk." dedi.

"SALDIRI OLACAĞINA DAİR BİLGİ ALDIK"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Elçiliklere saldırı olacağına dair bilgi aldık." dedi.

detaylar gelecek...