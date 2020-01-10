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ABD Ticaret Bakanı'ndan 'yaptırım' açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
ABD TİCARET BAKANI'NDAN 'YAPTIRIM' AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... ile arasında devam eden krizle ilgili ABD'den yeni hamle geldi. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "İran'a yeni yaptırımları yürürlüğe koyduk." dedi.

ile arasında devam eden krizle ilgili ABD'den yeni hamle geldi. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, "İran'a yeni yaptırımları yürürlüğe koyduk." dedi.

"SALDIRI OLACAĞINA DAİR BİLGİ ALDIK"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Elçiliklere saldırı olacağına dair bilgi aldık." dedi.

detaylar gelecek...

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