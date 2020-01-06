Son dakika: ABD Irak'tan çekilme kararı aldı
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
Son dakika haberine göre; ABD Irak'tan çekilme kararı aldı. Irak yönetimi İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD'nin ülkelerinden çıkmasını istemişti. ABD, ordusunun Irak'tan çekeceğini açıkladı.
Irak yönetimi İranlı komutan Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ABD'nin ülkelerinden çıkmasını istemişti. ABD, ordusunun Irak'tan çekeceğini açıkladı.
Al Jazeera, Reuters ve AFP gibi yabancı ajanslar, ABD'nin Irak'tan çekilme kararı aldığını duyurdu.
ABD Irak'taki kuvvetlerinin kısa süre içinde yeniden konumlanacağını belirtti.
Washington Post'un Beyrut muhabiri Liz Sly, Twitter'dan ABD'nin Iraklı yetkililere gönderdiği mektubu yayınladı.
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