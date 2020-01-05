Son dakika: TCDD'den "YHT'lerde erişim engeli" iddialarına yalanlama! "soL, Birgün, Cumhuriyet ve Sözcü..."
Giriş Tarihi: 05.01.2020 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce, yüksek hızlı trenlerde (YHT) kullanıma sunulan internet bağlantısı üzerinden bazı gazete ve haber sitelerine (soL, Birgün, Cumhuriyet ve Sözcü) girişin yasaklandığına yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. TCDD'den gelen bu net açıklama ile yalan habere her seferinde sarılan medya kuruluşları bir kez daha baltayı taşa vurdu.
Tiyatro oyuncusu ve soL yazarı Orhan Aydın TCDD'ye ait Yüksek Hızlı Tren'deki internet erişiminde "soL, Birgün, Cumhuriyet ve Sözcü okumak yasak" iddiasını öne sürdü. Bilginin doğruluğunu araştırmayan malum medya organı hemen bu asılsız iddiayı haberleşirdi.
Doğruluğu teyit edilmeyen bu bilgiye çok geçmeden TCDD Taşımacılık AŞ'den jet yanıt geldi.
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce, yüksek hızlı trenlerde (YHT) kullanıma sunulan internet bağlantısı üzerinden bazı gazete ve haber sitelerine girişin yasaklandığına yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
YALAN HABERLERİ YİNE ELLERİNDE PATLADI
İnternet sitelerine erişimle ilgili engellemelerin yetkili mahkemelerin kararı ve bu kararı uygulayan ilgili kamu birimlerince sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Bunun dışında, Genel Müdürlüğümüzce YHT'lerde verilen internet hizmetinde, gazete ve internet sitelerine erişimle ilgili herhangi bir kısıtlama yapılması söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.
TCDD'den gelen bu net açıklama ile yalan habere her seferinde sarılan medya kuruluşları bir kez daha baltayı taşa vurdu.
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