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Son dakika: Marmara'da hava nasıl olacak?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.12.2019
MARMARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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