07 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan'dan Trump açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TRUMP AÇIKLAMASI

Başkan hesabı Twitter üzerinden Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Erdoğan,"ABD Başkanı ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik." dedi.

Başkan hesabı Twitter üzerinden Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Erdoğan verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek,"ABD Başkanı ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik.

13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN