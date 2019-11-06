Başkan Erdoğan'dan Trump açıklaması
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Erdoğan,"ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.
Erdoğan verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek,"ABD Başkanı Donald Trump ile ikili ilişkilerimizi ve bölgemizdeki meseleleri ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmede terörle mücadele ve ülkelerimiz arasındaki ticari hedefler başta olmak üzere birçok konuda atacağımız adımları değerlendirdik.
13 Kasım'da ABD'ye gerçekleştireceğimiz ziyaretle birlikte, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinin ikili ilişkilerimiz ve bölgesel meselelerle ilgili hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum." dedi.
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