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ABD, 40 DAEŞ militanını gözetimine aldı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
ABD, 40 KİŞİY�� GÖZETİMİNE ALDI!

, 'de / kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 militanını kamptaki hapishaneden çıkarıp gözetimine aldı. gazetesi ise YPG kontrolündeki cezaevlerinde tutuklu bulunan yaklaşık 40 üst düzey militanının, harekat öncesi bölgeden çıkarılarak ABD gözetimine alındığını duyurdu.

gazetesi 'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsmında kalan bölgede, kontrolündeki cezaevlerinde tutuklu bulunan yaklaşık 40 üst düzey militanının, harekat öncesi bölgeden çıkarılarak gözetimine alındığını duyurdu. ABD'li yetkililer, bu adımın DAEŞ militanlarının YPG gözetimindeki cezaevlerinden kaçmalarını engellemek için yapıldığını ifade etti.



IRAK'A SEVK EDİLDİLER

Bu teröristler arasında ABD'li ve Batılı rehinelerin infazından sorumlu tutulan ve Beatles adı verilen hücreden iki militanın da bulunduğu belirtildi. Alexanda Kotey ve El Shafee Elsheikh adlı militanların 'a sevk edildiği öğrenildi.

TÜRKİYE'NİN SORUMLU OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Türkiye'nin 'nin kuzeyinde YPG'ye yönelik harekatının gündeme gelmesiyle Suriye bölgede bulunan kamp ve cezaevlerinde tutulan DAEŞ üyelerinin akıbeti tartışma konusu olmuştu.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump: ABD, Beetles olarak bilinen ve Suriye'de baş keserek infaz gerçekleştiren 2 militanını gözetimine aldı ve Suriye'den çıkartarak ABD tarafından kontrol edilen güvenli bir bölgeye getirdi. Onlar kötünün de kötüsü.

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Erol &#199;. Erol Ç.

Ne gözaltısı be kendi adamlarını kurtarıyor. DAha anlamadınız mı.

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cevapla 10.10.2019 13:41
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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