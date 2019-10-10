ABD, 40 DAEŞ militanını gözetimine aldı!

ABD, Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını kamptaki hapishaneden çıkarıp gözetimine aldı. Washington Post gazetesi ise YPG kontrolündeki cezaevlerinde tutuklu bulunan yaklaşık 40 üst düzey DAEŞ militanının, harekat öncesi bölgeden çıkarılarak ABD gözetimine alındığını duyurdu.

Washington Post gazetesi Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsmında kalan bölgede, YPG kontrolündeki cezaevlerinde tutuklu bulunan yaklaşık 40 üst düzey DAEŞ militanının, harekat öncesi bölgeden çıkarılarak ABD gözetimine alındığını duyurdu. ABD'li yetkililer, bu adımın DAEŞ militanlarının YPG gözetimindeki cezaevlerinden kaçmalarını engellemek için yapıldığını ifade etti.





IRAK'A SEVK EDİLDİLER

Bu teröristler arasında ABD'li ve Batılı rehinelerin infazından sorumlu tutulan ve Beatles adı verilen hücreden iki militanın da bulunduğu belirtildi. Alexanda Kotey ve El Shafee Elsheikh adlı militanların Irak'a sevk edildiği öğrenildi.

TÜRKİYE'NİN SORUMLU OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye yönelik harekatının gündeme gelmesiyle Suriye bölgede bulunan kamp ve cezaevlerinde tutulan DAEŞ üyelerinin akıbeti tartışma konusu olmuştu.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump: ABD, Beetles olarak bilinen ve Suriye'de baş keserek infaz gerçekleştiren 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı ve Suriye'den çıkartarak ABD tarafından kontrol edilen güvenli bir bölgeye getirdi. Onlar kötünün de kötüsü.