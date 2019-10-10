ABD, 40 DAEŞ militanını gözetimine aldı!
ABD, Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını kamptaki hapishaneden çıkarıp gözetimine aldı. Washington Post gazetesi ise YPG kontrolündeki cezaevlerinde tutuklu bulunan yaklaşık 40 üst düzey DAEŞ militanının, harekat öncesi bölgeden çıkarılarak ABD gözetimine alındığını duyurdu.
Washington Post gazetesi Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsmında kalan bölgede, YPG kontrolündeki cezaevlerinde tutuklu bulunan yaklaşık 40 üst düzey DAEŞ militanının, harekat öncesi bölgeden çıkarılarak ABD gözetimine alındığını duyurdu. ABD'li yetkililer, bu adımın DAEŞ militanlarının YPG gözetimindeki cezaevlerinden kaçmalarını engellemek için yapıldığını ifade etti.
IRAK'A SEVK EDİLDİLER
Bu teröristler arasında ABD'li ve Batılı rehinelerin infazından sorumlu tutulan ve Beatles adı verilen hücreden iki militanın da bulunduğu belirtildi. Alexanda Kotey ve El Shafee Elsheikh adlı militanların Irak'a sevk edildiği öğrenildi.
TÜRKİYE'NİN SORUMLU OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye yönelik harekatının gündeme gelmesiyle Suriye bölgede bulunan kamp ve cezaevlerinde tutulan DAEŞ üyelerinin akıbeti tartışma konusu olmuştu.
TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
ABD Başkanı Trump: ABD, Beetles olarak bilinen ve Suriye'de baş keserek infaz gerçekleştiren 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı ve Suriye'den çıkartarak ABD tarafından kontrol edilen güvenli bir bölgeye getirdi. Onlar kötünün de kötüsü.
kalan karakter 1000
Ne gözaltısı be kendi adamlarını kurtarıyor. DAha anlamadınız mı.cevapla 10.10.2019 13:41
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Trump'tan yeni açıklama
- İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Barış Pınarı Harekatı için skandal açıklama
- Irak'ta 3 gün yas ilan edildi
- Suriye Milli Ordusu'ndan sivillere güvence
- ABD'den bir operasyon açıklaması daha!
- Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı için yeni açıklama
- Beyaz Saray'dan flaş El-Kaide açıklaması!
- ABD resmen duyurdu! Trump'tan ilk açıklama
- Almanya'dan flaş 'harekat' açıklaması
- Açık açık yazıldı: PKK-ABD ilişkisi saatli bomba
- iPhone 11 fiyatı belli oldu… iPhone 11 Türkiye satış fiyatı ne kadar? iPhone 11 ne zaman çıkacak?
- Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm canlı izle! – ATV
- Kandilli son depremler listesi: İstanbul'da deprem şiddeti kaç?
- İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek |Video
- Suriye Milli Ordusu'ndan sivillere güvence
- Gözler yargı paketinde… Genel af çıkacak mı? Af yasası son dakika ne zaman çıkacak? Ceza indirimi olacak mı?
- Türkiye’yi kınayan ülkeler hangileri? Barış Pınarı Harekatı dünyanın gündeminde…
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler Akçakale'de sivillere saldırdı! Ölü ve yaralılar var |Video
- Havan topu nedir? Havan topu (mermisi) menzili nedir?
- Hainler Akçakale’de sivilleri hedef alıyor… Akçakale nerede? Akçakale haritadaki yeri nedir?
- MSB: Teröristler sivil bölgelere saldırıyor!
- Son dakika: Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapanlara soruşturma