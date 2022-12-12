DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI | Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası yarı final maçları oynanmaya başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçlarının son bulmasıyla beraber özellikle başarısıyla adından sıklıkla söz ettiten Fas ekibinin maç tarihi merak edilmeye başladı. Fransa ile mücadele edecek olan Fas ekibi yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2022 Katar Dünya Kupası maçlarında finale sayılı günler kala yarı final maçlarının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. 18 Aralık'ta final yapacak olan Dünya Kupası maçlarında yarı final heyecanı ise doruklarda. Peki Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FRANSA-FAS MAÇI NE ZAMAN?
Fransa ile Fas arasındaki mücadele, 14 Aralık Çarşamba günü saat 22.00'de, Al Bayt Stadı'nda oynanacak.
HANGİ KANALDA?
Fransa ile Fas ekibinin mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
İSPANYA'NIN ARDINDAN PORTEKİZ'İ DE ELEDİ
2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fas 1-0 kazandı.
Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın bulunduğu grubu lider tamamlayan Fas, son 16 turunda İspanya'yı elemişti.
TARİH YAZIYOR!
Fas hem ülkesinin hem de bulunduğu Afrika kıtası adına da tarih yazdı. Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 2023'e gidecek ilk ismi Acun Ilıcalı duyurdu! Kadro şekilleniyor... Survivor 2023 ne zaman başlıyor?
- DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI | Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Ogeday Girişken şampiyon sevgilisi Nisa Bölükbaşı’nı çok çabuk unuttu! Ogeday gönlünü yine bir Survivor güzeline kaptırdı!
- Amasya TOKİ kura SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Amasya kura İSİM LİSTESİ açıklandı mı? Göynücek, Gümüşhacıköy, Merzifon, Taşova...
- AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin, motorin ve LPG'ye indirim var mı? 12 Aralık akaryakıt litre fiyatı kaç TL oldu?
- Yeni nesil GOOGLE: Chat GBT çıktı mı? Özellikleri neler, ne işe yarıyor? Yaptıklarıyla tüyleriniz diken diken olacak!
- Portakal kabuğunu SAKIN ATMAYIN! Faydaları say say bitmiyor! Ayaklarınızın altına sürün mucizeyi görün… Meğer deva ondaymış…
- Bütçe görüşmeleri ne zaman bitiyor? 12-16 Aralık TBMM takvimi: Meclis'teki 2023 bütçe görüşmeleri son tarih ne zaman?
- Gelir İdaresi Başkanlığı 81 ilde personel alımı yapıyor! GİB 2 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler, kimler başvurabilir?
- KYK burs KAZANANLAR listesi açıklandı mı? 2022-2023 kygm.gsb.gov.tr KYK burs ve kredi sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- 10 yıllık pasaport ücreti 2023 kaç TL, ne kadar olacak? Yeni yılda pasaport harçları ne olacak? 1-2-3-10 yıllık pasaportlara yüzde kaç zam gelecek?
- Üniversite öğrencileri dikkat! Birçok devlet üniversitesi yönetmeliklerinde değişiklik! Ders geçme ve mezun olmak için...