DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI | Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2022 Katar Dünya Kupası maçlarında finale sayılı günler kala yarı final maçlarının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. 18 Aralık'ta final yapacak olan Dünya Kupası maçlarında yarı final heyecanı ise doruklarda. Peki Fransa-Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?